La stampa 3D è ormai entrata nel mondo del wellness e Technogym ha scelto Wasp per accelerare la capacità di innovazione dell’azienda. È nata così la collaborazione tra due realtà romagnole importanti a livello mondiale, una leader di attrezzature da palestra e soluzioni per il fitness, l’altra tra i principali produttori di stampanti 3D.

Innovazione e sostenibilità

La scelta di Technogym di utilizzare una stampante 3D Delta Wasp 4070 Industrial 4.0 è stata dettata dalla necessità di disporre di una tecnologia semplice e intuitiva, con bassi costi di manutenzione e, in particolare, in grado di produrre parti molto grandi senza utilizzare materiale di supporto, che avrebbe dovuto essere poi rimosso con prodotti tossici per l’ambiente. La stampante si trova nel dipartimento T-Factory e T-Research and Development dell’azienda, dove oltre 130 designer e ingegneri hanno già prodotto 142 brevetti internazionali e 93 marchi commerciali. Negli ultimi anni molte di queste innovazioni sono state prototipate proprio utilizzando la Delta WASP 4070 Industrial 4.0. I designer di Technogym affermano infatti che la stampa 3D è diventata, grazie a Wasp, una parte centrale del flusso di lavoro del team, riducendo drasticamente gli errori durante la fase di sviluppo del prodotto e riducendo i tempi di consegna, soprattutto dei pezzi di grandi dimensioni.

Perché Wasp

“Abbiamo scelto la Delta Wasp 4070 Industrial 4.0 per una serie di motivi – spiegano in Technogym –. Uno è sicuramente il grande volume di stampa, ma apprezziamo anche la velocità e il basso costo dei materiali supportati. Inoltre la Delta Wasp 4070 Industrial 4.0 utilizza un sistema di materiali aperto che ci consente di cambiare il tipo di filamento in qualsiasi momento in base al mutare delle nostre esigenze, garantendoci anche la possibilità, per noi molto importante, di poter scegliere ogni volta il colore. La macchina è facile da installare e comoda, considerate le sue grandi dimensioni. Infine garantisce uno standard di qualità molto elevato e ripetibile per tutte le parti che stampiamo”. Il dipartimento di Technogym lavora sullo sviluppo di concetti che non sono mai stati realizzati o addirittura che nessuno ha mai tentato di realizzare. Proprio questa capacità di innovare rapidamente ha reso l’azienda cesenate leader globale e tecnologico nel segmento del benessere. L’integrazione della stampa 3D di grandi dimensioni di Wasp ha rappresentato un vantaggio chiave nel flusso di lavoro di ingegneri e designer e certamente continuerà in futuro.