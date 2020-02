Dall’8 al 13 febbraio si è svolto ad Auroville il “Beyond the step Film Fest”. Organizzato da Accessibile Auroville con il supporto di “Foundation for World Education” e con la collaborazione di WeCare Film Fest da Delhi e MMC- Cinema Paradiso Team, ha visto nella giornata di inaugurazione una performance della cantante Carla, che si è esibita con tre pezzi tratti da colonne sonore di film. Carla Rosa Gileno è nata ad Ancona, ha poi abitato a Imola per diversi anni prima di trasferirsi ad Auroville in India, dove ha sviluppato la sua passione per il canto diventando un’artista affermata.

Il festival, di primaria importanza nel contesto indiano, si è svolto per prima volta in assoluto ad Auroville, e il suo obiettivo è quello di promuovere la consapevolezza sulla vita delle persone con disabilità temporanee o permanenti, per creare e sostenere un ambiente in cui le persone disabili possano impegnarsi e godere di attività sociali e culturali proprio come chiunque altro.