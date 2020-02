Imola. Caterina Sforza donna vivace, guerriera, innovativa per i costumi dell’epoca in cui soggiornò alla Rocca come Signora di Imola. Tanto importante che due realtà come Imola Experience guidata da Laura Sangiorgi Cellini e la locale Pro Loco con Franco Capra presidente hanno deciso di promuovere un evento in occasione del suo arrivo in città il 1° maggio di 543 anni fa che si terrà il 2, con un preludio serale, e il 3 maggio di quest’anno in centro storico come edizione Caterina.0 che vuole continuare e allargarsi come appuntamento fisso nei prossimi anni coinvolgendo anche le scuole. Quest’anno, per questioni burocratiche si è arrivati tardi, e aderiranno alcuni insegnanti.

Parteciperanno anche i musei civici e If (la società turismo Imola-Faenza) darà un sostegno nella promozione.

Per ora, questa edizione è un contenitore collettivo aperto al contributo di tutti coloro, individui, artigiani e aziende, che siano interessati al tema che dovrà essere aperto a bambini e adulti, insomma alle famiglie, con laboratori accessibili a tutti. Con un metodo: la priorità sarà data alla cultura: non interessa farlo diventare una sagra, seppur con aspetti meno curati o commerciali dovrà essere sempre evidente la priorità dell’aspetto culturale inerente a Caterina sul resto. Alcune associazioni culturali, presenti all’inaugurazione nel chiostro dell’Osservanza, si sono già dette disponibili a dare una mano.

L’altro punto è il budget. L’iniziativa è stata realizzata senza fondi. Verrà fatta attività di ricerca sponsor . Pro Loco parteciperà mettendo a disposizione alcune pubblicazioni che verranno donate come riconoscimento per il contributo donato. Ascom lo proporrà ai propri iscritti. Ciascun partecipante sarà protagonista che verrà realizzata in modo autonomo, anche economicamente. Sarà organizzato pure l’evento “A cena con Caterina”, un momento gastronomico a tema aperto a tutto che si terrà venerdì 20 marzo all’Osservanza. Per la prima edizione alcune attività potranno prevedere un piccolo contributo.

Ecco le modalità per partecipare: entro 29 febbraio – dimostrazione di interesse alla mail; entro il 15 marzo – presentazione idea iniziativa con invio progetto scritto via mail; entro il 31 marzo – facciamo sapere l’esito delle domande. Mail liciadicecca76@gmail.com, franco.capra@gmail.com. Per info 333.708.1701 Matteo, 335.