Un 57enne di Castel del Rio è stato arrestato dai carabinieri di Castiglion dei Pepoli per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope. L’uomo è stato fermato per una serie di controlli quando si trovava alla guida di un autocarro e durante l’ispezione al veicolo sono stati trovati alcuni grammi di hashish e marijuana. Invitato a sottoporsi alle analisi del sangue per rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti assunte prima di mettersi al volante, il conducente si rifiutava e veniva denunciato.

Considerati i precedenti di polizia a carico del 57enne, i militari dell’Arma decidevano di proseguire gli accertamenti nella sua abitazione di Castel del Rio. All’interno di un vecchio fienile in uso al 57enne, i carabinieri hanno trovato un laboratorio efficiente per la produzione, la pesatura e il confezionamento della marijuana. Durante le operazioni di perquisizione, sono stati sequestrati quasi 300 grammi tra marijuana e hashish, quarantanove piantine di cannabis e un bilancino di precisione. Dopo aver trascorso la notte agli arresti domiciliari, il soggetto è stato tradotto nel Tribunale di Bologna. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato.