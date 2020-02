Imola. “Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo” è il titolo del libro di Francesco Filippi che verrà presentato mercoledì 26 febbraio, ore 20.30, nella sala delle Stagioni del palazzo della Cooperazione (via Emilia 25) a Imola con la presenza dell’autore. La conferenza è organizzata da Anpi Imola, in collaborazione con Università Aperta, Cidra, Anppia, Aned, associazione culturale “Imprese e Professioni”, nell’ambito del ciclo di iniziative “Conoscere il nazifascismo e la destra estrema di oggi per difendere la democrazia” promosse da Anpi Imola.