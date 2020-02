Bologna. Per la quinta volta il logo di Confartigianato Bologna Metropolitana torna a spiccare sul dorso delle nuove magliette della Strabologna, presentate oggi ufficialmente.

Quest’anno la Confartigianato raddoppierà la sua presenza in piazza, prevista fin dal venerdì, con spazi e iniziative in fase di progettazione insieme al team del proprio centro di formazione, Formart.

Alla presentazione Confartigianato è stata rappresentata da Annabella Saracino, che ha spiegato i motivi di questa partnership con Uisp Bologna: “Anche quest’anno, e per il quinto anno consecutivo, Confartigianato Bologna Metropolitana sarà main sponsor della Strabologna. Questo perché, come diciamo sempre noi, fare la Strabologna è una bella impresa. Lo è per noi, ma lo è anche per i nostri artigiani e imprenditori che ci accompagnano ogni anno in questa manifestazione”.

“Chi partecipa alla Strabologna – ha continuato Saracino -, non lo fa per vincere, ma per contribuire alla solidarietà e allo spirito di comunità che la contraddistingue. La Strabologna è un corteo eterogeneo di persone, legate dalla condivisione di un obiettivo comune, che è soprattutto quello di raccogliere dei fondi da destinare a progetti importanti dal punto di vista sociale”.

“È per questo che noi di Confartigianato Bologna Metropolitana siamo orgogliosi di correre al fianco della città, perché vediamo in questa bella iniziativa non solo un importante valore civico, ma anche una grande spinta economica per il nostro territorio”, ha concluso Annabella Saracino.