Borgo Tossignano (BO). Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 22 febbraio poco dopo l’abitato di Borgo Tossignano, in un terreno abbandonato in via Rineggio. In pochi attimi quello che era un piccolo rogo si è trasformato in un incendio di vaste proporzioni che ha richiesto l’intervento di numerose unità di vigili del fuoco. Oltre alle squadre di stanza a Fontanelice sono giunti sul posto altri vigili del fuoco da Imola, Monghidoro, Casola Valsenio e Medicina, nonché un elicottero da Arezzo. Le fiamme si sono sviluppate verso una zona calanchiva verso ovest, in riva sinistra del Santerno.

Al momento risultano evacuate tre famiglie, mentre le fiamme che non sono ancora state domate, stanno distruggendo ettari di bosco tra i calanchi, da valutare il danno alla fauna selvatica.