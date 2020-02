Medicina. Questa domenica 23 febbraio alle 20.30 si terrà il primo incontro della stagione 2020 al Magazzino Verde in via dell’Osservanza 4. In compagnia di Legambiente l’associazione Linea Gialla “smantellerà i luoghi comuni sull’ecologia”. Tema della serata l’ambiente e “quanto ne sappiamo davvero sull’ambiente, quali notizie sull’ecologia sono fake news?”.

Ospiti della serata saranno Giulia Olivieri e Alfredo Sambinello di Legambiente Imola-Medcina e Leonardo Setti.