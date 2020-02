Continua la paura da Corona virus. Lunedì 24 febbraio non si è tenuto, con ordinanza del sindaco Fausto Tinti, il mercato ambulante a Castel San Pietro, il più importante della settimana, dove in genere si radunano tante persone. A Imola è stato chiuso il teatro “Stignani” e di conseguenza non si svolgerà la recita in previsione questa settimana de “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”.

Inoltre, in ossequio all’ordinanza contingibile e urgente n. 1, emanata dal Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 23/02/2020, relativa a misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’attività del circolo cinematografico Cappuccini è sospesa fino all’1° marzo compreso. Pure la sede dell’Inps è rimasta chiusa. Per quanto riguarda il Carnevale, non si svolgeranno per il martedì grasso quello in piazza Matteotti a Imola e le feste dei maccheroni a Borgo e della polenta a Tossignano. Si attendono ulteriori sviluppi. La piscina Ortignola e più in generale l’impianto sportivo “Enrico Gualandi” resteranno chiusi fino al 1° marzo.

(m.m.)