Imola. In seguito all’ordinanza del ministro della Salut Speranza e del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ecco alcuni chiarimenti per dare risposte ricorrenti alle domande di numerosi cittadini.

Uffici pubblici. Gli uffici pubblici, a cominciare da quelli del Comune di Imola, sono aperti.

Scuole. Chiuse tutte le scuole, di ogni ordine e grado (dai nidi all’università).

Biblioteche. Le Biblioteche del Comune di Imola sono aperte, ma fino al 1° marzo tutte le iniziative culturali e gli eventi sono annullati.

Sono al contempo annullate anche le attività di gioco previste nei pomeriggi di martedì e giovedì e nella mattinata di sabato presso la ludoteca posta al piano terra della Sezione ragazzi “Casa Piani”.

Musei. Il Museo di San Domenico, palazzo Tozzoni, Rocca Sforzesca e Salannunziata, saranno chiusi al pubblico fino al 1° marzo compreso. Le attività previste nel corso di questa settimana: didattica con le scuole e compleanni al museo non avranno luogo. L’inaugurazione della mostra “Ristorante San Domenico di Imola. 1970-2020. Un percorso lungo 50 anni” prevista presso il Museo di San Domenico il 29 febbraio e l’incontro di chiusura di “Domenica a palazzo”, previsto per il 1 marzo a palazzo Tozzoni, saranno spostati a data da destinarsi.

Carnevale dei Bambini e dei Ragazzi. Il Carnevale dei Bambini e dei ragazzi previsto per il pomeriggio del 25 febbraio, martedì grasso, in Piazza Matteotti, è cancellato.

Teatri. Le repliche dello spettacolo “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” previste presso il teatro Stignani sono cancellate. La Direzione del teatro è al lavoro insieme alla Compagnia Teatro dell’Elfo per individuare eventuali date future in cui recuperare interamente lo spettacolo. Sono altresì sospese tutte le altre iniziative previste nei teatri imolesi, sia allo Stignani sia all’Osservanza. La segreteria del Teatro Stignani terrà in costante aggiornamento il pubblico attraverso il sito www.teatrostignani.it e le pagine social al fine di dare in maniera esaustiva informazioni riguardanti la ripresa dell’attività teatrale e la riprogrammazione degli spettacoli sospesi.

Scuola di Musica. La Scuola di Musica Vassura-Baroncini non effettuerà attività didattica fino al 1 marzo. La segreteria della Scuola di Musica terrà in costante aggiornamento gli utenti attraverso il sito istituzionale e le pagine social al fine di dare in maniera esaustiva informazioni riguardanti la ripresa dei corsi.

Attività sportive. Sono cancellati gli eventi sportivi (gare, ecc. che comportano la presenza di pubblico), ma gli impianti sono aperti per la fruizione individuale per le attività ordinarie. La gara di basket Legadue tra Andrea Costa e Orzinuovi, in programma mercoledì 26 febbraio 2020 al PalaRuggi, è stata rinviata a data da destinarsi.

Mercato ambulante. Il mercato ambulante del martedì, giovedì e sabato verrà effettuato.

Mercato agricolo. Il mercato agricolo all’ingrosso ed al dettaglio verrà regolarmente effettuato.

Sono sospese pure manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);

– attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.