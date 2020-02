Imola. Allarme da Coronavirus, Filcams, Fisascat e Uiltucs dell’Emilia Romagna invitano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi che devono far fronte all’improvvisa necessità di accudire i loro figli, di prendere velocemente contatto con le loro rispettive aziende per concordare le forme più adatte per assentarsi dal lavoro come ad esempio il godimento di ferie e/o permessi retribuiti.

Contemporaneamente le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dell’Emilia Romagna sollecitano le aziende dei settori del commercio, del turismo e dei servizi:

– a garantire il godimento delle ferie ai genitori che le richiedano per effetto delle scuole chiuse;

– ad adoperarsi affinché in ogni luogo di lavoro siano poste in essere indicazioni omogenee per le precauzioni per tutti gli addetti a contatto con l’utenza o la clientela.

Inolte, sarà cura dei sindacati verificare in ogni ambito la possibilità di attivare tutti gli strumenti utili a garantire la retribuzione (in alternativa al ricorso dei permessi retribuiti e/o delle ferie) a quelle lavoratrici e lavoratori interessati dalle chiusure dei loro luoghi di lavoro per effetto della delibera regionale, come ad esempio il ricorso al fondo sostegno al reddito nei settori dove è prevista tale prestazione dagli Enti Bilaterali: nei prossimi giorni saranno eventualmente predisposti appostiti comunicati di comparto e/o di settore.