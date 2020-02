Imola. Si ricorda ai cittadini che presentano sintomi simil-influenzali (febbre, raffreddore, mal di gola, tosse, difficoltà a respirare, …) di:

– non recarsi al Pronto Soccorso;

– non recarsi direttamente all’ambulatorio del proprio medico o pediatra di famiglia, ma chiamare il curante al telefono per avere tutte le indicazioni necessarie.

Queste misure sono importanti per evitare eventuali contagi.

Per informazioni o dubbi su comportamenti da tenere per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus, i cittadini possono contattare:

– il Numero Verde regionale 800 033 033, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 13;

– il numero del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola, tel. 0542.604959, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, sabato dalle 8 alle 13.

Questo numero va contattato anche da chiunque faccia ingresso nel territorio del Circondario e che negli ultimi 14 giorni abbia sostato o sia transitate nelle zone di contenimento della diffusione del Coronavirus (territori comunali di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò Euganeo) o nelle aree estere in cui è presente l’epidemia, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (attualmente tutta la Cina, Corea del Sud, Giappone, Singapore, Hong Kong, Iran).

