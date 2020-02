Imola. Un anno di attività per la nuova gestione del bar “Alla Stalla” di Imola. Sabato 22 febbraio si sono tenuti nei locali che si trovano presso il centro sociale “La Stalla” di via Serraglio a Imola i festeggiamenti. La gestione è affidata a 3 soci giovani ed intraprendenti, Alfonso Bottiglieri Daniele Ossani ed Ardonel Feimi che hanno deciso di unirsi per questo nuovo progetto.

“Questo primo anno è volato – dichiara Alfonso Bottiglieri – ci siamo buttati subito a capofitto nel progetto rinnovando i locali in una sola settimana e riaprendo subito per non scombinare gli equilibri della clientela già presente posticipando l’inaugurazione continuamente fino ad arrivare ad un anno. Il bilancio di questo primo anno per noi è più che positivo: siamo riusciti ad incrementare la clientela portando anche persone più giovani che però non hanno interferito con gli abituè anzi c’è stata una bella integrazione.

Ci sono ancora tanti punti sui quali possiamo migliorare e per questo siamo sempre pronti e confrontarci e a ricevere suggerimenti da chi il bar lo frequenta quotidianamente, questo per creare una situazione familiare e conviviale. Siamo aperti tutti i giorni dalle 6 alle 24 (sabato e domenica dalle 7), con colazioni pranzi veloci merende aperitivi e dopo cena; quindi per chi ancora non ha avuto la possibilità di venirci a trovare è il benvenuto”.