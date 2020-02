Castel Guelfo. Il sindaco Claudio Franceschi, insieme ai suoi consiglieri, Gianluigi Tozzoli (delega al Commercio, Cultura e Sport) ed Elisabetta Carbonari (delega alla Comuicazione), hanno partecipato nei giorni scorsi, all’Open House della Techne Packaging sita in via della Tecnica.

La Techne, è un’azienda leader nel mercato degli imballaggi alimentari e industriali dal 1985, specializzata nella produzione di macchine per estrusione e soffiaggio. Nel 2007 Techne ha lanciato la prima macchina Advance con sistema di controllo del movimento interamente elettrico, un balzo in avanti rispetto alla vecchia tecnologia idraulica, poi nel 2011, è stata rilevata da una multinazionale americana passando poi nel 2017 a Simoparma, in partnership con il venezuelano Oswaldo Cisneros.

“E’ stato un vero onore – ha dichiarato il primo cittadino guelfese – conoscere gpersonalmente il dott. Angel E.Lupi Vp & Managing Director della società. Questa azienda è una delle rare realtà economiche straniere che ha deciso di investire in Italia, assumendo molti giovani talenti che stanno portando questo brand a essere un’eccellenza in uno dei settori in cui il nostro territorio è leader, ovvero le macchine automatiche. Il nostro intento, come Amministrazione comunale, è quello di dedicare un giorno a settimana per conoscere tutte le attività produttive del nostro polo commerciale, in quanto, riteniamo sia necessario dialogare con gli imprenditori per creare un lavoro di sinergie che porti tutti verso un obiettivo comune: migliorare la qualità dei servizi”.