Imola. Una donna avvenente aveva abbracciato, qualche mese fa, un anziano 80enne, apparentemente per ringrazialo dopo avergli domandato dove poteva cercare un posto di lavoro. Poi se n’era andata a bordo di un’auto guidata da un uomo. L’80enne, poco dopo, si era però accorto di non avere più al polso il suo prezioso orologio Rolex d’oro e aveva fatto denuncia.

Ora i carabinieri di Sesto Imolese hanno individuato i due ladri di origine rumena, lei 22enne e lui 24enne e li hanno denunciati per furto con destrezza. Purtroppo, per ora, non è stato ritrovato il Rolex.