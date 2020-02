Classe, fascino e eleganza, si può condensare in queste tre parole quello che il turista troverà in questo esclusivo relais. Cinque camere ognuna diversa dall’altra, con una differente personalità ma accomunate tutte dall’elevato buongusto del design e dell’arredamento.

Questa particolare location è situata in pieno centro a Roma a 50 metri da piazza Barberini, per cui facilmente raggiungibile anche per chi utilizza i mezzi pubblici. Appena entrati ci si accorge immediatamente della raffinata eleganza che pervade l’ambiente, il calore i colori tenui i quadri alle pareti, la cura del dettaglio e davvero maniacale.

Un relais così rivela il lavoro che c’è stato nella preparazione degli ambienti, lo studio di un ricercato architetto abbinato a quello di un artista, un fondersi di idee per arrivare al massimo risultato possibile. Il progetto architettonico e tutto quanto compone l’arredo sono realizzati dallo Studio Massimiliano Morlacci Architects di Firenze, mentre le ricercate opere d’arte sono dell’artista Marco Victor Romano.

Un servizio attento e discreto, che anticipa i desideri di ognuno dei suoi ospiti, si combina con una location capace di trasmettere emozioni uniche, dedicata a chi ama essere circondato da un’atmosfera raffinata.

E’ capitato a tutti di andare in vacanza in posti stupendi ma non essere pienamente soddisfatti della sistemazione in hotel, certamente questa è una cosa che non accadrà per chi sara’ ospite di questa struttura, anzi si rivelerà un valore aggiunto alla vacanza vera e propria. Un consiglio per cui vorrà soggiornare in questo esclusivo relais, prenotate per tempo perchè è molto richiesto a livello internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Parisii Luxury Relais Rome Via della Purificazione, 8/Piano 2, 00187 Roma RM – Tel. +39.06 8879 6586 – www.parisii.it