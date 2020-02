Imola. Area Blu ricorda che spetta ai singoli proprietari privati la potatura di rami e siepi che sporgono sull’area pubblica, così come la pulizia dei fossi per chi possiede un diritto di godimento su terreni confinanti con le strade. La mancata osservanza di tali disposizioni è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

Si mette in evidenza infatti che Area Blu programma ed effettua tre volte l’anno lo sfalcio dell’erba lungo le banchine stradali, ma che è a cura del privato confinante il taglio dell’erba nella propria parte così come la pulizia del fossato stesso per garantire lo scorrimento delle acque per evitare straripamenti con conseguente pericolo per il pubblico transito. Si ricorda inoltre che devono essere mantenute in perfetta efficienza anche le tubazioni sottostanti i passi carrai per i medesimi motivi indicati.

Si segnala, in ultimo, l’importanza di una corretta manutenzione di siepi e alberi privati all’interno delle zone ove sono a dimora al fine di garantire il libero passaggio sui marciapiedi degli utenti così come la visibilità agli incroci in quanto elementi di sicurezza e tutela per tutta la cittadinanza.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare Area Blu chiamando il numero 0542/642336 o scrivendo all’indirizzo e-mail areablu@areablu.com