Imola. Con i fondi raccolti durante la scorsa edizione di “Natale Zero Pare”, l’associazione App&Down ha donato al Gattile alcuni oggetti importanti: si tratta di box speciali per i gatti reduci da operazioni chirurgiche e tanto latte per i micini abbandonati.

“Siamo felici di aiutare queste meravigliose ragazze – commenta Beppe Bianco di App&Down – che si occupano di loro giorno e notte, ringrazio di cuore tutte le persone che ci hanno sostenuto, è stato un grande lavoro di squadra”.