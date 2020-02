Faenza. “Mettersi in proprio” è il titolo dell’iniziativa promossa dal Lions Club Faenza Host, giunta alla sua sesta edizione. Sono previsti quattro incontri tra marzo e aprile (23, 26, 30 marzo e 2 aprile dalle ore 20 alle 23) nella sede del club in piazza Nenni 2.

Un vero e proprio corso organizzato dai soci del Club service faentino, tra cui figurano commercialisti, consulenti del lavoro, dirigenti d’azienda e di banca, che effettueranno vere e proprie lezioni su come fare impresa. In particolare, verranno illustrati principi di marketing, modalità di calcolo dei costi e del punto di pareggio, nonché panoramiche sul rapporto con le banche, su come gestire una società, sui rapporti tra soci e sugli aspetti fiscali dell’impresa.

Un corso aperto ad aspiranti imprenditori di tutte le età, costo di iscrizione 70 euro, che verranno devoluti a supporto delle attività del club faentino.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0546.663666 o contattare lionsfaenza@libero.it.

(a.m.)