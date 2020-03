Imola. Al fine di chiarire alcuni aspetti oggetto di frequenti domande da parte dei cittadini, giunte agli uffici comunali, in merito al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, vengono precisati i seguenti punti.

Uffici pubblici – Gli uffici pubblici, a cominciare da quelli del Comune di Imola, sono aperti regolarmente.

Scuole – Chiuse tutte le scuole, di ogni ordine e grado (dai nidi all’università) fino all’8 marzo compreso.

Biblioteche – Sono sospesi eventi, incontri, conferenze, attività didattica, visite di gruppi, ecc. Per il contingentamento, si opererà nel seguente modo: Bim: saranno eliminate alcune sedute al fine di mantenere la distanza di almeno un metro nonché erogate apposite disposizioni di avviso all’utenza; saranno disponibili nei banconi salviette e spray disinfettanti affinché l’utenza possa pulire la propria postazione. Casa Piani: sospesi eventi, incontri, conferenze, attività didattica, visite di gruppi, ecc.; chiuse la ludoteca e lo spazio prescolare, assicurando solo il prestito e l’accesso alla sala di lettura, con la disponibilità dei presidi di disinfezione delle postazioni. Analogamente, le medesime disposizioni saranno in vigore negli spazi di Zolino e Sasso Morelli.

Musei – Musei civici (Museo di San Domenico, palazzo Tozzoni, Rocca Sforzesca e Salannunziata): sono sospesi eventi, incontri, conferenze, attività didattica, visite di gruppi, ecc. I percorsi di visita saranno fruibili individualmente su richiesta dal martedì al venerdì negli orari consueti. Sabato 7/3 e domenica 8/3: chiusura data l’impossibilità di garantire la fruizione contingentata.

Scuola di Musica – La Scuola di Musica comunale Vassura-Baroncini sarà chiusa fino all’8 marzo. Non è previsto rimborso per le lezioni non effettuate, che saranno recuperate compatibilmente con i tempi dell’emergenza.

Teatri – Il teatro comunale ‘Stignani’ e quello, sempre comunale, dell’Osservanza rimarranno chiusi fino all’8 marzo. Per l’acquisto dei biglietti dello spettacolo “Arsenico e Vecchi Merletti”, programmato al teatro ‘Stignani’ dal 10 al 15 marzo. Sabato 7 marzo è confermata la consueta prevendita nella biglietteria del Teatro ‘Stignani’ (dalle ore 16 alle ore 19) con ingresso controllato e contingentato ai locali della biglietteria.

Zooacquario – Saranno sospesi eventi, incontri, conferenze, attività didattica, visite di gruppi, ecc. Sarà possibile la visita individuale negli orari di apertura consueti.

Attività sportive – Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Mercato ambulante – Il mercato ambulante del martedì, giovedì e sabato verrà regolarmente effettuato.

Mercato agricolo – Il mercato agricolo all’ingrosso ed al dettaglio verrà regolarmente effettuato.