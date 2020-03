La quantità di italiani che ogni anno, in modo diretto o meno, perde la vita a causa dell’influenza, si aggira attorno agli ottomila casi. Numeri ben lontani dal recente e temutissimo Coronavirus, il quale, ad oggi ha però in media una mortalità ben inferiore.



Tuttavia, senza dimenticare tutte le insidie che nasconde un virus nuovo e sconosciuto come il Covid-19, può provocare. In grado di paralizzare intere strutture ospedaliere se non controllato, come ribadito in questi giorni dai diversi direttori di dipartimento dei più illustri ospedali. Ciò nonostante, si è scoperto come nell’ultima settimana, l’influenza abbia cagionato 572.000 contagi solo in Italia. Con punte fino a sei milioni considerando tutto il periodo di sorveglianza.

Questi numeri sono stati diffusi nell’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità.

I paragoni tra influenza e Covid-19 negli ultimi giorni si sono sprecati. Però, è interessante osservare quanto i malanni di stagione non godano della stessa popolarità da parte degli organi di informazione. Nessuno o quasi ne parla. L’influenza però, porta silenziosamente via quasi ottomila italiani ogni anno, tutti con patologie pregresse in corso.

Infatti, ogni anno, durante la stagione influenzale si registra un eccesso di mortalità. Ossia, un numero di morti maggiore rispetto a quello che si registrerebbe senza un contagio.

In questo modo è possibile stimare l’aggressività del virus influenzale.

Come segnalato dall’Istituto Superiore di Sanità, le cause iniziali di morte (ossia su quelle malattie che hanno condotto al decesso), nel 2017 sono state 663, il doppio dei 316 registrati nell’anno precedente. Nel 2015 i decessi sono stati 675 e 272 nel 2014. Tra il 2007 e il 2013 i morti per influenza sono stati rispettivamente: 411, 456, 615, 267, 510, 458 e 417.

Tra il 2007 e il 2017 (ultimo anno su cui abbiamo i dati), l’influenza è stata la causa iniziale di morte per un totale di 5.060 decessi, una media di 460 l’anno.

(Aris Alpi)