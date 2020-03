Continua la musica in via Emilia 31 con la rassegna settimanale organizzata in collaborazione del Combo Jazz Club. Questa settimana l’appuntamento è Venerdì 6 marzo alle 21,30. Il gradito ritorno di Lorena Fontana, una delle voci più affermate della scena jazz italiana e da molti anni anche valente didatta in diverse scuole e conservatori.

A Imola si presenterà accompagnata da tre talenti emergenti come il pianista Giulio Stermieri , il contrabbassista Simone Di Benedetto e il batterista Riccardo Cocetti.

Lorena Fontana, nota vocalist modenese torna a Imola dopo diversi anni di assenza. Tra la fine degli anni ’80 e gli anni’90 è stata protagonista spesso a fianco del chitarrista Tomaso Lama, del contrabbassista Roberto Bartoli e alla guida di formazioni proprie. La Fontana è una delle interpreti jazz italiane più qualificate. Allieva di Norma Winstone , vanta nel tempo innumerevoli collaborazioni di prestigio come quelle con Kenny Wheeler, George Russell, Paolo Fresu, Cristina Mazza, Cinzia Gizzi, Tomaso Lama, Ares Tavolazzi, Giorgio Baiocco. In ambito discografico si possono ricordare i cd “Radici Iberiche e Musica Vagabonda” con Paolo Fresu, registrato a Cassero Jazz 1996, “Lanxsatura” con la sassofonista Cristina Mazza, il tributo “Guccini in jazz” e l’ultimo lavoro registrato negli Stati Uniti “A Vision”. Da molti anni svolge un ‘intensa attività didattica in Scuole e Conservatori. Molte delle giovani cantanti che attualmente calcano la scena regionale e non solo, sono state sue allieve.

La rassegna continua per i mesi di marzo e aprile. I prossimi appuntamenti:

Venerdì 13 marzo musica brasiliana con “Vocenova”, Bossa Nova Trio

musica brasiliana con “Vocenova”, Bossa Nova Trio Venerdì 10 aprile alle 18,30 nell’ambito del Festival “Crossroad w altro in Emilia Romagna” presentazione della graphic Novel “Io sono Michel Petrucciani” di Vanni Masala e Marilena Pasini, con Vanni Masala, Franco Minganti e Daniele Barbieri, giornalista

nell’ambito del Festival “Crossroad w altro in Emilia Romagna” presentazione della graphic Novel “Io sono Michel Petrucciani” di Vanni Masala e Marilena Pasini, con Vanni Masala, Franco Minganti e Daniele Barbieri, giornalista Venerdì 20 marzo serata dedicata ai talenti emergenti con Alessandra Abbondanza cantante cesenate e il pianista faentino Enrico Ronzani

serata dedicata ai talenti emergenti con Alessandra Abbondanza cantante cesenate e il pianista faentino Enrico Ronzani Venerdì 27 marzo jazz con il quartetto “Hononga”

jazz con il quartetto “Hononga” Venerdì 3 aprile il romagnolo Dagmar Benghi presenta il suo nuovissimo “Seejda Trio”

il romagnolo Dagmar Benghi presenta il suo nuovissimo “Seejda Trio” Venerdì 17 aprile serata dedicata ai nuovi talenti con il “Marcello Benati Starlight Quartet”

serata dedicata ai nuovi talenti con il “Marcello Benati Starlight Quartet” Venerdì 24 aprile appuntamento con “Indaco Trio”, formazione tutta femminile guidata dalla brava vocalist bolognese Silvia Donati (recupero del concerto annullato a dicembre per cause di forza maggiore)

Tutti i concerti hanno inizio alle 21,30

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 347 6882284.

(v.g.)