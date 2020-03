Imola. Sacmi acquisisce Velomat, azienda abruzzese, leader nella progettazione e costruzione di macchine di assemblaggio ad alta velocità, per chiusure e tappi, micropompe, apparati medicali. Perfezionata il 19 febbraio, l’acquisizione è coerente con la strategia di Sacmi, già leader mondiale nelle soluzioni per il closures-beverage, di ampliare e diversificare le opportunità nel settore alla luce dei più recenti sviluppi normativi, di prodotto e di mercato.

“Il settore – spiega il presidente di Sacmi Imola, Paolo Mongardi – si sta evolvendo verso soluzioni multi-line e multi-materials che esigono un’attenta considerazione dell’insieme delle tecnologie necessarie per rispondere alle esigenze della produzione. Tale sfida si gioca sia sul mondo della ricerca di nuovi materiali e soluzioni, sia sul fronte dell’assemblaggio di componentistica, ed è su quest’ultimo fronte che abbiamo individuato in Velomat l’interlocutore giusto per la nostra strategia di crescita”.

Leader mondiale per la produzione di macchine e impianti per capsule in plastica e metallo, Sacmi si attrezza quindi a tutto tondo per affrontare le nuove sfide in atto sul mercato delle capsule: “Basti fare qualche esempio – prosegue Paolo Mongardi – le nuove linee per capsule complesse alluminio-plastica o le nuove soluzioni di taglio per applicazioni tethered, tutti ambiti in cui potranno realizzarsi, sin da subito, sinergie importanti con il know-how e l’offerta di Velomat”.

Acquisita al 70% – con opzione di acquisto del 100% – l’azienda abruzzese vanta già posizioni di leadership sul mercato europeo, con un ruolo di primario fornitore di settori diversi (non solo food ma anche, se non soprattutto, pharma, housekeeping, cosmesi, ecc). La possibilità di entrare nel Global Network mondiale di Sacmi – Gruppo internazionale da 1,4 miliardi di euro di fatturato e presenza strutturata in 30 Paesi – apre nuove importanti prospettive di internazionalizzazione per Velomat, cui Sacmi, nell’impostare le nuove sinergie, assicura continuità nel management e nella gestione operativa.

Specializzata ad oggi nelle prototipazioni personalizzate, Velomat potrà, all’interno della nuova struttura di Gruppo, standardizzare ed ampliare il target dell’offerta, avendo come riferimento l’intero mercato mondiale e ponendosi in modo stabile all’interno della rete di commercio, produzione ed assistenza del Gruppo Sacmi.