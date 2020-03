Faenza. Una giornata di festa durante la quale è stato assegnato a tanti concittadini il riconoscimento ufficiale per il contributo che hanno dato a tutta la comunità grazie alle loro donazioni. Nel corso dell’assemblea annuale di Avis Faenza, svoltasi domenica 23 febbraio scorso nella sala consiliare in Comune a Faenza sono state assegnate le Benemerenze 2019 ai cittadini che hanno effettuato un elevato numero di donazioni.

Al termine dell’Assemblea, che ha relazionato su quanto fatto dall’associazione nel 2019 e che ha tracciato gli obiettivi futuri, sono stati assegnati i vari riconoscimenti sulla base del numero delle donazioni. Le Benemerenze rame , argento e oro (fino a 50 donazioni) sono state assegnate a diverse decine di donatori. La Benemerenza oro con rubino (75 donazioni) è andata a 26 donatori totali, la Benemerenza oro con smeraldo (100 donazioni) a 10, mentre quella oro con diamante (oltre 100 donazioni) a 9 donatori totali.

Per quanto riguarda i numeri, Avis è in netta crescita: dalle4.476 donazioni del 2018 alle 4.709 del 2019; dai 261 nuovi donatori nel 2019 ai 309 dell’ultimo anno: riparte da questi numeri positivi il 2020 dell’Avis comunale di Faenza che nel corso della propria assemblea annuale ha tracciato gli obiettivi futuri, come sottolineato dal presidente Angelo Mazzotti. Dopo aver ricordato le attività svolte e che proseguiranno, come il progetto “Rete Avis Lavoro”, gli incontri nelle scuole (coinvolti 1.850 alunni nel 2019) e le collaborazioni con diverse realtà territoriali.

“Gli obiettivi 2020 sono: mantenere alta l’attenzione rivolta alla ricerca di nuovi donatori, continuare nella promozione della donazione di plasma per raggiungere l’autosufficienza, aumentare le prenotazioni alla donazione per dare sempre un servizio migliore, mantenere l’apertura del mercoledì pomeriggio nata grazie all’Avis provinciale che si è impegnata a effettuare la raccolta per venire incontro alle mutate esigenze lavorative”, afferma Mazzotti.

Diventare donatore è semplice. Per farlo è sufficiente recarsi presso la nostra sede in viale Stradone 9, avere 18 anni presentarsi all’operatore Avis, possibilmente essere a digiuno, compilare un semplice modulo di iscrizione, compilare un questionario, effettuare un colloquio col medico selezionatore ed effettuare un prelievo di sangue per eseguire gli esami di laboratorio.

Se invece volete ricevere informazioni più dettagliate è possibile contattare gli operatori al tel. 0546.601098.

(Annalaura Matatia)