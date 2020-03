Faenza. Passano gli anni e la Biblioteca Manfrediana di Faenza si riconferma un luogo dalle molteplici offerte; l’istituzione culturale faentina non è infatti solo un luogo di consultazione, ma anche di preparazione esami, di eventi culturali, di mostre ma anche di scelta di libri da leggere.

La Biblioteca Manfrediana è sempre più un punto di riferimento, soprattutto per i più giovani, anche grazie ai laboratori organizzati con le scuole e alla comunicazione tramite Facebook e Instagram, ma anche all’apertura del Culture Club nell’area dell’ex emeroteca e all’allestimento dei tavoli per lo studio , sempre al piano terra (più precisamente nel chiostro dell’edificio).

Per quanto riguarda i numeri, i dati risalenti all’anno da poco conclusosi risultano essere piuttosto incoraggianti: nel 2019 la Biblioteca ha infatti ospitato circa 150 utenti al giorno nelle differenti sale studio e consultazione, e si vuole arrivare ad accogliere un pubblico sempre più vasto durante gli anni a venire.

Nell’anno 2019 i prestiti sono stati circa 80 mila, e questo è un dato piuttosto incoraggiante considerata la crisi che coinvolge l’editoria cartacea, ed uno dei motivi di questo buon andamento è il fatto di essere riusciti ad acquistare un’importante quantità di libri (in tutto 2.405) operando una buona selezione di titoli, promossi anche tra i canali social e i consigli di lettura. Tra i titoli di narrativa più letti, i faentini sembrano prediligere in particolare libri di Elena Ferrante (spesso è necessaria la prenotazione per riuscire a entrarne in possesso), tallonata dall’exploit di “Ottanta rose mezz’ora” di Cristiano Cavina, romanzo che racconta in maniera assolutamente originale e privo di retorica una storia d’amore.

(Annalaura Matatia)