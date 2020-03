Imola. La Cgil territoriale (nove Comuni del circondario a parte Medicina), a seguito dell’ultimo Decreto del Governo, in vigore da oggi 10 marzo, ha deciso di modificare le modalità di accesso ai suoi uffici, al fine di tutelare la salute delle persone che devono rivolgersi alle categorie sindacali e ai servizi, Patronato Inca e Caaf, nel rispetto delle prescrizioni previste per l’emergenza sanitaria in corso.

La nostra attività prosegue, ma la gravità della situazione ci impone nuove modalità organizzative per dare risposte alle urgenze, a partire dall’attivazione degli ammortizzatori per i lavoratori colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Sono operative due sedi, solo su appuntamento per pratiche urgenti e non rinviabili: Cgil Imola, via Emilia 44 e sede Cgil a Castel San Pietro, piazza Martiri Partigiani 3.

I dirigenti della Camera del lavoro chiedono di non recarsi direttamente presso i propri uffici, perché non vi si può accedere senza appuntamento, ma occorre prima contattare la Cgil attraverso i seguenti canali: 0542/605630 – 0542/605611 – numero verde 800/610221; email cgil@er.cgil.it; pagina Facebook @Cgilimola; Caaf Cgil Teorema Imola: prenotazioni@er.cgil.it; pagina Facebook @caafcgilimola; Patronato Inca: imola@inca.it – castelspietro@inca.it; pagina Facebook Inca Cgil Imola: @incacgilimola

Per contattare i funzionari sindacali telefonare o scrivere una email: FIOM (metalmeccanici): tel. 0542/605641 – 0542/605642 (dal lunedì al venerdì, ore 9–12) – im.fiom@er.cgil.it; FILCAMS (commercio, turismo, servizi): tel. 0542/605650 – 0542/605653 (dal lunedì al venerdì, ore 9–12) – im.filcams@er.cgil.it; FLAI (agroindustria): tel. 0542/605651 (dal lunedì al venerdì, ore 9–12) – im.flai@er.cgil.it; FUNZIONE PUBBLICA: tel. 3357834199 (per Sanità pubblica e privata); tel. 3454447342 (per Enti locali, cooperative sociali); FILLEA (edilizia, legno): tel. 3420690195 – im.fillea@er.cgil.it; FILT (trasporti): tel. 3357537081 – im.filt@er.cgil.it; SLC (poste, poligrafici, cartotecnici): tel. 3357537081 – im.slc@er.cgil.it; FISAC (banche, assicurazioni): tel. 3427617578 – im.fisac@er.cgil.it: FILCTEM (ceramiche, gomma plastica, energia): tel. 3407200525 – tel. 3427521365 – im.filctem@er.cgil.it e FLC (scuola): tel. 3346418928 – im.flc@er.cgil.it.