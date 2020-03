Pavia. Mattia, l’ormai famoso paziente-1 è uscito dalla terapia intensiva. Una buona notizia in mezzo al marasma delle ultime ore che ha generato panico e ansia su tutta la popolazione.

Il 38enne di Codogno è stato trasferito lunedì 10 marzo in terapia sub-intensiva, dopo molti giorni trascorsi in quella intensiva. È stato quindi “stubato”, dato che ha iniziato a respirare autonomamente nel pomeriggio del 10 marzo.

Lo ha riferito l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera. Il 38enne manager dell’Unilever è ricoverato a Pavia. Sua moglie, incinta di 8 mesi, è stata dimessa già da qualche giorno, dopo un ricovero all’ospedale Sacco di Milano.

Il “paziente 1″ era stato trasferito all’ospedale San Matteo di Pavia, in gravissime condizioni, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Per due settimane le sue condizioni sono rimaste serie, ma stazionarie, come hanno dichiarato i medici del San Matteo. Fortunatamente adesso è arrivato un importante miglioramento che potrebbe significare un primo passo verso la guarigione.