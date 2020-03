Bologna.

L’assessore della regione Emilia Romagna alle Politiche della salute Raffaele Donini, è guarito dall’infezione da Covid-19. Lo ha confermato il presidente della Regione Bonaccini, lunedì sera, in collegamento con Barbara Palombelli nella trasmissione Stasera Italia. La notizia del contagio degli assessori Donini e Lori era stata diramata il 4 marzo scorso. Nel frattempo Bonaccini, era stato costretto a richiamare il predecessore di Donini, Sergio Venturi, con l’incarico di Commissario all’emergenza sanitaria.

Poi, in questi giorni, i due assessori regionali avevano trascorso il periodo di convalescenza in isolamento nelle proprie abitazioni. Infine, lunedì 9 marzo, Donini avrebbe poi rifatto il tampone, che avrebbe dato esito negativo.

“Il mio sistema immunitario ha avuto la meglio. Mi sono attenuto strettamente alle indicazioni dei medici ed ho osservato l’isolamento richiesto sperando, di ora in ora, che potessi vincere questa sfida. Così è stato”. E ha promesso che tornerà al lavoro il prima possibile.

Ancora in isolamento l’assessore alla Montagna Barbara Lori.

(Aris Alpi)