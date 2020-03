Imola. Da ieri (mercoledì 11 marzo, ndr)è operativa a Medicina l’équipe territoriale composta da medici di medicina generale ed infermieri territoriali per la sorveglianza e la cura delle persone positive al Covid19 in isolamento domiciliare. 24 i pazienti contattati telefonicamente per la verifica delle loro condizioni di salute, ma anche di eventuali ulteriori necessità. La grande maggioranza di queste persone non hanno particolari problemi e solo in 4 casi il medico di medicina generale ha ritenuto di procedere la visita domiciliare, che non è comunque stata seguita da un ricovero.

E’ inoltre stata attivata una rete che vede coinvolti Comune di Medicina, Ausl, ASP, Protezione Civile, Sfera farmacie, Gruppo Hera e Conad per garantire i servizi essenziali al domicilio alle persone ammalate in isolamento.

L’ambulatorio di Continuità assistenziale feriale (12-17) della Casa della Salute di Medicina è invece stato temporaneamente sospeso per evitare che i cittadini si muovano da casa oltre che per garantire le risorse all’équipe territoriale. Nei giorni feriali, i cittadini sono invitati a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che darà loro le corrette indicazioni dopo aver valutato la situazione.

L’ambulatorio di Continuità assistenziale del sabato e prefestivi, dalle 8 alle 12 sarà attivo, ma con modalità di accesso regolato. Saranno affissi cartelli con le indicazioni da seguire. Nelle ore notturne e nelle giornate prefestive e festive resta attivo il numero di Continuità assistenziale 800 040 050

Imola e Castel San Pietro Terme

Gli ambulatori di continuità assistenziale feriale dei medici di medicina generale e gli ambulatori infermieristici di Nucleo Cure Primarie, così come gli ambulatori prefestivi e festivi (8-20) ad Imola (via C. Sforza 3) e alla Casa della Salute di Castel S. Pietro Terme (Viale Oriani 1) in questa fase restano aperti, ma con modalità di accesso regolato. Saranno affissi cartelli con le indicazioni da seguire.

A Castel San Pietro Terme l’accesso storico di viale Oriani resterà chiuso dalle ore 12 e i cittadini dovranno accedere alla Casa della Salute dalla portineria.

Centro Ausili Imola

Il Centro gestione ausili (Cga) dell’Azienda Usl di Imola, al fine di ridurre in maggior misura possibile le occasioni di mobilità e contatto tra i cittadini, da martedì 17 marzo, sospende l’accesso diretto al servizio. Gli ausili non saranno più ritirati dai cittadino presso la sede “Silvio Alvisi”, ma verranno consegnati a domicilio e sarà cura della ditta fornitrice telefonare per comunicare la consegna. La fascia oraria telefonica a disposizione sarà ampliata: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 15, martedì e giovedì dalle 9 alle 11.

Ospedale Santa Maria della Scaletta

In considerazione dell’evolversi della pandemia e della necessità di garantire all’ospedale posti letto dedicati al ricovero di pazienti Covid positivi, da lunedì 16 marzo tutte le attività chirurgiche non urgenti sono sospese, fatto salvo le emergenze. I posti dedicati a questi pazienti in Terapia intensiva passeranno gradualmente da 6 a 12 nei prossimi giorni.

La Protezione civile ha consegnato oggi all’ospedale di Imola i 6 ventilatori polmonari attesi. Parallelamente saranno potenziati gli organici medici ed assistenziali, grazie alle risorse liberate dalla sospensione delle attività chirurgiche.

Nella programmazione della rete territoriale ospedaliera per l’emergenza, entra anche l’Istituto di Montecatone (Mri SpA) che potrà garantire posti letto di Terapia intensiva per pazienti non Covid per permettere ulteriori ampliamenti all’Area critica del Santa Maria della Scaletta.

Attivo il reparto Covid del 4° piano (ex Orl) che in questa fase ricovera in camera singola persone sintomatiche in attesa del referto.