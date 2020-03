Imola. Il Comune ricorda che l’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito. “Parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro”, come chiarisce bene il Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo: www.governo.it – #iorestoacasa

Il Comune fa presente che per garantire il pieno rispetto delle suddette disposizioni, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedono ad assicurare l’attività di vigilanza.

Si confida nel fatto che ciascun cittadino possa contribuire a risolvere l’attuale situazione rispettando, con senso di responsabilità, i criteri di comportamento indicati dal governo.