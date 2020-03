Altri 4 casi di positività al Coronavirus a Faenza. A segnalarlo sulla sua pagina facebook è il sindaco Giovanni Malpezzi. Oltre alle 8 persone altre 20 si trovano in quarantena domiciliare preventiva.

Come sempre, il primo cittadino chiede massima responsabilità ai cittadini, sia verso sé stessi che verso coloro che stanno loro attorno, anche a seguito della chiusura di tutte le aree verdi urbane decisa venerdì 13 marzo per contrastare (o provare a contrastare ) un’ ulteriore diffusione del contagio.

Infine, il sindaco come sempre invita i faentini a rimanere presso le proprie abitazioni, raccomandandosi di uscire solo in caso di necessità estreme, come ad esempio per lavoro, motivi di salute, prestare assistenza a minori o anziani o per approvvigionamento alimentare.

La richiesta di aiuto è insistente per cercare di debellare un nemico invisibile, pensando anche ai tanti operatori del sistema sanitario che si stanno prodigando per sconfiggerlo .

(Annalaura Matatia)