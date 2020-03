Imola. Pur restando a casa si può continuare a fare un po’ di sana attività fisica. A proporlo sono il comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp, la società SportUp e il complesso sportivo “Enrico Gualandi” che, attraverso i propri siti internet e pagine Facebook consigliano a tutti gli appassionati di sport alcuni esercizi semplici per mantenersi in forma anche a casa.

“In questo momento di grave emergenza nazionale, invitiamo tutti gli sportivi e le sportive a dare il loro contributo con comportamenti responsabili – premettono Dino Battilani, presidente del comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp, e Paola Lanzon, direttrice del comitato territoriale Uisp e presidente di SportUp –. La nostra prima speranza, nell’interesse di tutti, è che questa situazione si risolva il più velocemente possibile”.

Contemporaneamente, “vogliamo mantenere una relazione e un contatto quanto più possibile diretti con i nostri tesserati – aggiungono Battilani e Lanzon –, continuando a condividere assieme a loro la nostra passione comune per l’attività fisica e il benessere. Le tecnologie a nostra disposizione possono essere utilizzate in un’ottica positiva, per colmare ed eliminare la distanza che l’impossibilità del contatto fisico fra le persone ha creato, e fale comunque sentire parte di un gruppo. ‘Sport per tutti’ deve rimanere il nostro obiettivo di riferimento”.