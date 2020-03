Medicina e Ganzanigo zona rossa. Dalla mezzanotte scorsa, non è più possibile uscire dal capoluogo e dalla frazione, dove ormai da giorni si registra una crescita anomala del contagio da Coronavirus. I Carabinieri del Comando provinciale di Bologna in questo video raccontano il loro impegno per far rispettare i contenuti del decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna.