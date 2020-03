Imola. Confartigianato Bologna Metropolitana lancia un allarme contro l’abusivismo del wellness, che rischia di dare ulteriore colpo ad un settore che con l’emanazione del Dpcm dell’11 marzo ha visto i centri estetici, parrucchieri e operatori del wellness abbassare le saracinesche.

“Questo è il momento giusto per cominciare a rispettare le regole e il proprio corpo – commenta Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana -. In questi giorni è giusto ricordare che le imprese di acconciatura ed estetica operano nel rispetto delle regole, sia dal punto di vista della formazione obbligatoria sia per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari dei locali, a salvaguardia della salute dei propri clienti. Per questo osservano le regole e restano chiusi in osservanza dei decreti. Chi opera in deroga alle regole è un pericolo. Per questo diciamo di fare attenzione agli abusivi del benessere: fanno male al corpo e all’economia”.