Castel San Pietro (Bo). L’Amministrazione comunale comunica ai cittadini che in questo momento di difficoltà per l’emergenza Coronavirus, gli psicoterapeuti e gli psicoanalisti della Società Italiana di Psicoanalisi e Psicoterapia Sándor Ferenczi (SIPeP-SF) hanno organizzato ed offrono un servizio gratuito di ascolto, sostegno e supporto psicologico telefonico e online.

Il servizio si rivolge a tutti coloro che sentono il bisogno di uno spazio di ascolto in questo periodo di emergenza e a medici, infermieri e personale sanitario impegnato in prima linea nell’emergenza sanitaria in corso.

“Ringraziamo sentitamente tutti i professionisti del territorio che si stanno attrezzando a dare questo prezioso contributo ai cittadini – sottolinea l’assessora al Welfare Giulia Naldi -. Siamo un comunità unita che sa come muoversi compatta, anche e soprattutto in situazioni di emergenza”.

Nel comune di Castel San Pietro Terme e per la Regione Emilia Romagna si sono rese disponibili, tra gli altri, le dottoresse: Lorenza Tosarelli, psicologa e psicoterapeuta (Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n° 767 tel. 3471402148, Skype: Lorenza Tosarelli); Manuela Grippo, psicologa e psicoterapeuta (Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n° 1535, tel. 3471416186, Skype: magra6607); Lina Robertiello, psicologa e psicoterapeuta (Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n° 2137, tel. 3388531836, Skype: linarobertiello): Caterina Martelli, psicologa e psicoterapeuta (Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n°4362, tel. 3398811119, Skype: Caterina Martelli).

Nel volantino allegato, l’elenco dei professionisti di questa associazione che si sono resi disponibili in tutta Italia. In questi giorni, fra le varie azioni di supporto alla popolazione, il Centro Operativo Comunale (COC) sta attivando anche un servizio di compagnia e sostegno telefonico con l’aiuto del volontariato locale