Imola. Formula Imola ed Eco Certificazioni S.p.A., leader nei servizi di Omologazione di Veicoli, Certificazione di prodotto e Ispezioni, comunicano di aver raggiunto un accordo di partnership, della durata di tre anni, che prevede, oltre alla presenza del marchio dell’azienda sul ponte di partenza dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, la realizzazione di un progetto che riguarderà:

a) Organizzazione di Corsi Guida Sicura (base, D.lgs. 81/08 ) in pista, nell’ambito dell’utilizzo del Paddock 2 Rivazza (escluso guida sportiva), a seguito di calendarizzazione date e disponibilità degli spazi concordati con Formula Imola S.p.A. b) Insediamento di un centro Eco finalizzato allo sviluppo delle attività di testing sui veicoli e omologazioni. c) Certificazione dei test effettuati da terze parti. d) Sensibilizzazione e promozione delle modalità diverse/non convenzionali di propulsione dei veicoli ibridi, full electric e guida autonoma livello 2,3,4 e 5. Si tratta di sistemi di guida automatizzata che vanno dalla frenata assistita ad una vera e propria guida autonoma in cui la presenza del pilota è totalmente inesistente. e) Omologazioni internazionali ed estere. f) Prove di omologazione inquinamento acustico ed abs.

Marco Mauri, direttore della Divisione Automotive di Eco Certificazioni S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti per l’accordo. Attraverso la metafora del “Ponte ‘EcoImola’ abbiamo unito le competenze internazionali di Eco Certificazioni con le esperienze agonistiche dell’autodromo di Imola: è una grossa opportunità per una realtà nata nel territorio di fare sinergia e contribuire alla creazione di un polo tecnico dedicato alle prove sui veicoli. Autodromo di Imola ed Eco hanno avuto la forza di creare un centro di competenze che ha attirato risorse provenienti da tutta Italia; l’attenzione sarà focalizzata sull’esecuzione di prove di sperimentazione ed omologazione nel campo della riduzione di emissioni sonore, gassose ed elettromagnetiche nonché contribuirà all’incremento della sicurezza dei veicoli”.

Roberto Marazzi, direttore generale dell’Autodromo di Imola, ha commentato: “È con grande soddisfazione comunicare oggi questa partnership con una società leader nel suo settore come Eco Certificazioni. Crediamo che l’Autodromo sia la location ottimale per creare un polo tecnico per lo sviluppo di queste attività, una sinergia importante che darà sicuramente sviluppo alla ricerca sulla riduzione di emissioni inquinanti. In questa direzione va l’accordo di tre anni, con la volontà di creare un polo di riferimento a livello nazionale e internazionale”.