Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva e … arriverò (Cesare Pavese – Il mestiere di vivere)

Sono i giorni del tempo sospeso, nel resto del mondo e anche qui in Atlantide. Da giovedì 11 l’attività delle librerie si è arrestata, fino al 25 marzo, come sono rinviati tutti gli eventi, le presentazioni. Fiera del Libro per ragazzi di Bologna compresa!

Marzo sarebbe dovuto essere il nostro mese di fuoco, con un numero importante di incontri con gli autori: non temete, saranno tutte recuperate!

Atlantide è chiusa, ma è garantita la presenza dei librai tutte le mattine, e qualche ora del pomeriggio. Per il momento non possiamo consegnare direttamente i libri, possiamo però spedirveli. Per ogni necessità, per richieste, domande, o per fare due chiacchiere, ci trovate al telefono la mattina e dalle 15 alle 17 (051.6951180), via mail (info@atlantidelibri.it) e anche via fb (https://www.facebook.com/libreria.atlantide)

Con il cuore addolorato per le tante sofferenze che il pianeta sta subendo, restiamo vicini alla nostra comunità, ai lettori. Proponendo con i nostri notiziario qualche buona lettura, i nostri bestseller di marzo, una selezione dei libri che troverete negli scaffali a crisi finita, tra i quali svetta una grossa notizia.

A fine maggio potrete leggere “l’ultimo Montalbano“, la storia custodita in cassaforte che Camilleri scrisse affinché venisse pubblicata dopo la sua morte, giallo serratissimo e riflessione sul suo personaggio che ci auguriamo possa essere il libro della ripresa!

Restate sintonizzati sulle frequenze di Atlantide

(Lo staff di Libreria Atlantide)