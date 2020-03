“Come regalo ai cittadini, in questo momento difficile, l’Unesco ha deciso di dare libero accesso al suo patrimonio attraverso la propria Biblioteca Digitale, la World Digital Library, la più grande al mondo”. Poche righe per comunicare una grande iniziativa, un’occasione unica per riscoprire le antiche radici comuni, nel segno dell’amicizia e della solidarietà fra i popoli. Ma anche per scoprire tutti i grandi tesori letterari e culturali mondiali conservati nelle più famose biblioteche.

La biblioteca contiene materiali da 193 paesi. Un’opportunità per studenti e insegnanti obbligati a questa sosta forzata, ma anche per tutti noi che abbiamo la possibilità di conoscere un patrimonio davvero immenso. La ricerca è possibile per temi, per paese, per lingua e per epoca. E tra le diverse tematiche, si va dalla storia alla geografia, dalla filosofia all’arte, alla religione. Tutti i materiali sono disponibili in 7 lingue.

Accedi alla Biblioteca >>>>