Vivo con mia moglie a Imola, più precisamente Spazzate Sassatelli, e sono in clausura vista la nostra età che fa 81 di media. Ci siamo rivolti alla segreteria del Commissario che oggi governa Imola ponendo il problema del rifornimento generi di sussistenza Immediatamente siamo stati messi in contatto con la Protezione Civile di Imola che ci ha invitati ad inviare la lista della spesa Ciò fatto il materiale ci è stato consegnato a domicilio dalla Croce Rossa di Imola Tempi prima richiesta al Commissario martedì 17/3 pomeriggio mercoledì 18/3 mattina contatto con la Protezione Civile di Imola mercoledì 18/3 pomeriggio stesso invio via e-mail della lista della spesa giovedì 19/3 ore 15 consegna delle provviste da parte della Cri di Imola.

Vorrei che rendeste pubblico il nostro ringraziamento e quanto sia meraviglioso questo servizio gratuito sereno e gradevolissimo visto che TUTTI gli addetti da noi contattati e visti sono stati di una stupenda gentilezza degna di ogni elogio. Coraggio con queste persone ce la faremo.

(Romano Bonazzi)