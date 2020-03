Castel San Pietro (Bo). Un lutto che ha colpito molte persone nel Comune del Sillaro, quello della scomparsa del figlio di Libero Orsini, che è stato assessore allo Sport con l’allora sindaco Graziano Prantoni e persona molto conosciuta e stimata in tutto il Comune. Ancora oggi Libero Orsini è segretario di sezione del Pd a Osteria Grande.

Il sindaco Fausto Tinti, sulla pagina del Comune e su Facebook, ha espresso “A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Castel San Pietro Terme, tutto il dolore e la vicinanza a Libero Orsini e a sua moglie Anna per la scomparsa del figlio Davide (49 anni, ndr), che viveva e lavorava a Bologna, dove era anche segretario del circolo del Pd di San Donato-San Vitale. Ci stringiamo attorno a tutta la loro famiglia. Davide Orsini era risultato positivo al Coronavirus, ma le cause della morte devono essere stabilite dall’autopsia. Il Covid-19 ci sta mettendo tutti a dura prova. Per rispetto di chi sta soffrendo e per provare ad arginarlo, possiamo e dobbiamo fare tutti la nostra parte: restare calmi, vigili e attenerci a tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie. E, soprattutto: restare a casa”.