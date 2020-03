E’ arrivata nella tarda serata di sabato 21 marzo la notizia che tutti non avremmo mai desiderato di scrivere. L’italia chiude anche le sue attività produttive, quelle non essenziali, almeno fino al 3 aprile. Di più non si potrà fare. Il Governo conta su questa misura per riuscire ad invertire la tendenza di crescita del contagio e dei decessi nel giro di questa decina di giorni.

Nell’allegato trovate le attività che resteranno aperte. Si tratta di un documento non ancora ufficiale, in quanto il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata odierna (domenica 22 marzo).

Le attività che restano aperte

Ricordiamo che le misure entreranno in vigore lunedì 23 marzo.