Imola. In tempi di emergenza da Coronavirus, per evitare assembramenti e code, su suggerimento di alcuni centri commerciali e strutture della media e grande distribuzione alimentare, ecco i consigli che vengono dati.

In sintesi, sono quelli di fare la spesa per una settimana e non solo per un giorno; se possibile organizzarsi per fare la spesa in orario di primo pomeriggio, ad oggi l’orario meno congestionato; di fare la spesa per i propri parenti anziani, in modo che escano di casa il meno possibile nei casi in cui è praticabile, chi viene in auto prenda il biglietto con il numero per entrare e poi attenda in auto il proprio turno di ingresso.