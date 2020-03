Imola. In tale situazione straordinaria in cui la necessità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha determinato la sospensione dell’attività scolastica, il Comune si è attivato per riprogrammare e ripensare ai servizi e gli interventi che mette a disposizione delle scuola, degli alunni e degli studenti per garantirne il diritto allo studio. In