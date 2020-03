Roma. Un nuovo decreto che riunisca in maniera unitaria tutte le norme approvate dall’avvio dell’emergenza coronavirus ad oggi. Questo l’esito di un Consiglio dei ministri che si è svolto nel pomeriggio di martedì 24 marzo. Ma la suo interno trovano spazi anche alcune novità e aggiornamenti, tra questi l’introduzione di una multa da 400 a 3.000 euro a chi non rispetta le misure previste per contrastare la diffusione del Covid-19. Conte, nel video che è seguito al Consiglio dei ministri, ha anche rassicurato che verranno garantiti sempre la filiera alimentare e i carburanti. Escluso anche la proroga al 31 luglio 2020 anche se l’emergenza potrà continuare più a lungo. Infine via libera ai Governatori per eventuali misure più restrittive, in un contesto dove comunque la cabina di regia resterà in capo al Governo.