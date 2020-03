Imola. Il Comune ha approvato misure straordinarie di sospensione dei versamenti dei tributi comunali, alla luce del Decreto “Cura Italia” (DL n°18 del 17/3/2020), con particolare riferimento agli artt.62, 67 e 68.

Lo stabilisce un’apposita delibera, approvata oggi dal Commissario Straordinario al Comune Nicola Izzo, con i poteri del consiglio comunale.

La delibera prevede in primo luogo “di sospendere i termini dei pagamenti, compreso le eventuali rateazioni, dell’imposta comunale sulla pubblicità che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020”. In secondo luogo “di sospendere gli effetti per il pagamento dei seguenti provvedimenti con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020: atti d’accertamento, nonché di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui sussistano piani di rateizzazione in essere; ingiunzioni fiscali, emesse sino al 31.12.2019, nonché di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui sussistano piani di rateizzazione in essere; provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso ai fini della riscossione coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli stessi atti.

Come precisa la delibera, i versamenti e le rate sospesi sopra richiamati “sono da effettuarsi tutti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”. La delibera, infine, stabilisce che “resta salvo il riversamento trimestrale dell’imposta di soggiorno, primo trimestre 2020, con scadenza 15 aprile, in quanto trattasi di riscossione di imposta da parte delle strutture in nome e per conto del Comune”. Ad eccezione, in questo caso, per l’imposta di soggiorno per il personale sanitario che pernotta a Imola, impegnato nel contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, che è stata azzerata dal 18 marzo fino al 31 maggio 2020.