Bologna. Sulla base di un campione rappresentato da 105 imprese metalmeccaniche bolognesi (con almeno 100 addetti) che occupano complessivamente 28.972 addetti (circa la metà di tutti i lavoratori del settore nel territorio metropolitano compresi i dipendenti delle aziende artigiane) possiamocominciare a fornire alcuni dati rispetto alla gestione di questa prima settimana di sostanziale fermata delle attività produttive.

È stata una settimana di impegno straordinario delle funzionarie e dei funzionari della FIOM di Bologna che hanno discusso con centinaia di imprese (di ogni dimensione) e sottoscritto una enorme quantità di accordi per dare copertura – attraverso gli appositi ammortizzatori sociali – ai lavoratori e alle lavoratrici sospese dal lavoro a causa dell’emergenza coronavirus. Tornando alle imprese che occupano oltre 100 addetti emergono alcuni dati che caratterizzano ilnostro territorio:

1) 20.725 addetti (pari al 72% del totale) sono occupati in aziende che hanno, ad oggi, attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali (85 su 105). Fanno eccezione il settore del packaging – dal momento che le imprese bolognesi del settore stanno gestendo le chiusure e la significativa riduzione di presenza al lavoro con strumenti contrattuali – le pochissime imprese che rientrano nelle attività essenziali e le aziende dell’informatica – che continuano le proprie attività con il personale che opera da remoto.

2) In tutto il territorio di Bologna solo 3 aziende (delle 105 che compongono il campione) – che occupano 874 addetti – non stanno anticipando i trattamenti di cassa integrazione, e tutte e tre le aziende erano già in estrema difficoltà finanziaria prima dell’attuale fase di emergenza. Quindi il 96% dei 20.725 lavoratori e lavoratrici sopra indicati ha garantito, grazie agli accordi sottoscritti, il pagamento anticipato da parte della loro azienda degli importi di cassa integrazione.

3) Sempre sul campione identificato e sui 20.725 lavoratori occupati in aziende di oltre 100addetti con ricorso agli ammortizzatori sociali, il 93% dei lavoratori ha garantito – grazie agli accordi sindacali e ai confronti svolti con le imprese – la maturazione piena degli istituticontrattuali – i cosiddetti “ratei” – durante i periodi di cassa (ferie, permessi, tredicesima mensilità). Solo in 8 aziende non si è riusciti a raggiungere tale accordo.

4) Infine sono, al momento, 8 le aziende in cui si si sono concordate forme di integrazionesalariale e di tutele economiche aggiuntive agli importi di cassa integrazione. Si tratta di importanti imprese del territorio che occupano complessivamente 5520 addetti (pari al 27% del totale dei 20.725 lavoratori sopra richiamati). Sono, in questo momento, in corso ulterioritrattative con l’obiettivo di definire anche in altre imprese tutele di questo tipo.

