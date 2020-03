Bologna. Sono 12.383 i casi di positività al Coronavirus, 795 in più di ieri. 52.991 i test refertati, 5.193 in più sempre rispetto a ieri. Complessivamente, sono 5.358 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (301 in più rispetto a ieri); aumentano di poche unità – come si sta verificando negli ultimi giorni – quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 316, 8 in più rispetto a ieri. I decessi sono passati da 1.267 a 1.344: 77, quindi, quelli nuovi, di cui 44 uomini e 33 donne.

La situazione nel circondario imolese

Purtroppo anche oggi siamo costretti a dare notizia di un nuovo decesso, una signora di 62 anni residente a Medicina. Sono 11 più di ieri le persone risultate positive al Coronavirus: 4 residenti a Medicina, 4 a Imola, 2 a Castel San Pietro, 1 a Dozza. Nella giornata si registra anche la quinta guarigione sul territorio, in una cittadina di Imola.

Salgono quindi a 239 i casi positivi refertati nel Circondario Imolese (compresi i 5 guariti clinicamente e i 22 decessi): 153 uomini e 86 donne; 139 residenti a Medicina, 63 a Imola, 18 a Castel San Pietro Terme, 4 a Dozza, 3 a Castel Guelfo, 2 a Casalfiumanese, 2 a Mordano, 1 a Borgo Tossignano e 7 persone residenti fuori dal Circondario.

Dalle 12 di ieri, 27 marzo, alle 12 di oggi sono stati in totale 42 gli accessi in Pronto Soccorso. L’incremento però è dovuto a casi no Covid, alcuni dei quali ricoverati nei reparti di Medicina A e Geriatria del 6° piano che continuano a lavorare a pieno ritmo per la cura delle persone affette da altre malattie.

Sono 3 le persone ricoverate nel nuovo reparto ECU, 12 le persone Covid positive in Terapia Intensiva, 58 i ricoverati nel reparto Covid e 8 le persone dimesse dall’Ospedale di Imola e trasferite al reparto post acuti dell’OsCo

Oggi sono state 3 le équipe medico infermieristiche USCA attive sul territorio di Medicina (2 al mattino ed 1 al pomeriggio). Sono state visitate una trentina di persone, eseguiti 7 tamponi e consegnati 8 kit di medicinali (ricordiamo che ieri erano stati 2 i tamponi e 2 i kit di farmaci consegnati).

“Considerando che rispetto alla lista di persone in isolamento a Medicina abbiamo riscontrato un buon numero di persone che sono in via di guarigione e che non necessitano della terapia, oggi l’Unità di Crisi aziendale ha deciso di garantire la rapida estensione questo progetto pilota anche sul resto del territorio aziendale – spiega il direttore generale Andrea Rossi – Abbiamo quindi lavorato per poter incrementare i turni di Unità Speciali di Continuità Assistenziale fin dagli inizi della prossima settimana. Ringraziamo i giovani medici di continuità assistenziale e gli infermieri domiciliari che con entusiasmo si stanno dedicando a questo nuovo fronte di battaglia alla malattia e i medici di famiglia a cui sarà affidato il compito di segnalare i pazienti sintomatici meritevoli di essere visitati dall’USCA e di interagire con le unità territoriali supportandole con le informazioni cliniche necessarie sui loro assistiti. Ma voglio anche ringraziare tutti gli operatori, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici che sono oramai sotto pressione da settimane e che hanno garantito con il loro grande impegno la cura dei tanti cittadini che si stanno rivolgendo all’Ospedale di Imola. E’ un ospedale che in queste settimane ha cambiato volto. Ogni giorno lo abbiamo modificato per anticipare i bisogni che stimavamo potessero arrivare: abbiamo aumentato di 10 posti letto la terapia intensiva e attivato un reparto con 8 posti di semintensiva di Emergenza per i pazienti che necessitano di ventilazione non invasiva, abbiamo creato un reparto medico Covid di 118 posti letto. Tutti i nostri professionisti sono impegnati fino in fondo. Infine, un abbraccio virtuale, da tutti noi, ai cittadini, alle associazioni, alle imprese del territorio, che ci stanno dimostrando una vicinanza ed una solidarietà davvero incredibile”

La situazione a Faenza (aggiornamento al 27 marzo)

Dopo il picco di nuovi contagi registrato il 26 marzo, il 27 i nuovi casi accertati scendono a 6. Sale così a 73 il numero dei faentini contagiati, di cui 4 purtroppo deceduti. E’ di oltre 170 il numero delle persone attualmente in quarantena domiciliare. Questo numero comprende sia coloro che sono risultati contagiati dal virus (ma non bisognosi di cure ospedaliere), sia coloro che sono venuti a contatto con persone positive e quindi potenzialmente a rischio.

Sono, invece, già uscite dalla quarantena 92 persone, che hanno terminato il relativo periodo senza manifestare sintomi.

Complessivamente, in Provincia di Ravenna i casi riscontrati salgono a 488, con i 37 nuovi casi registrati alle 12 del 27 marzo. I nuovi casi riguardano 18 donne e 19 uomini; di essi 29 pazienti sono in isolamento domiciliare poiché privi di sintomi o con sintomi leggeri, mentre gli altri 8 sono ricoverati, ma nessuno in terapia intensiva.

I Comuni più colpiti dal contagio a livello provinciale sono Ravenna (214 residenti contagiati), Faenza (73), Cervia (39), Lugo (40) Castel Bolognese (17). La Provincia di Ravenna continua ad essere, dopo Ferrara, quella meno colpita nella nostra Regione dal virus

La situazione in regione

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.075 (115 in più rispetto a ieri), 833 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 192 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi (+38 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 22 residenti nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 12 in quella di Modena, 8 in quella di Bologna (di cui 1 nel territorio imolese), 8 in quella di Ferrara, 6 in quella di Ravenna, 1 in quella di Forlì-Cesena (1 nel territorio di Forlì), 6 in quella di Rimini.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.390 (114 in più rispetto a ieri), Parma 1.752 (62 in più), Reggio Emilia 1.996 (135 in più), Modena 1.922 (150 in più), Bologna 1.347 (+62più rispetto a ieri, e 239 Imola, 11 in più), Ferrara 281 (37 in più rispetto a ieri), Ravenna 521 (33 in più), Forlì-Cesena 621 (di cui 300 a Forlì, 22 in più rispetto a ieri, e 312 a Cesena, 10 in più), Rimini 1.323 (59 in più).

Posti letto aggiuntivi già allestiti: 4.886, 168 in più di ieri

Da Piacenza a Rimini, continua senza sosta il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto disposto dalla Regione. Da ieri a oggi, sono 168 i posti letto allestiti per i pazienti colpiti da Coronavirus, che complessivamente passano da 4.718 a 4886, tra ordinari (4.358, +160) e di terapia intensiva (528, +8).

Nel dettaglio: 645 posti letto a Piacenza (di cui 45 per terapia intensiva), 1.113 a Parma (63 terapia intensiva), 728 a Reggio (55 terapia intensiva), 531 a Modena (89 terapia intensiva), 897 nell’area metropolitana di Bologna e Imola (148 terapia intensiva), 272 a Ferrara (32 terapia intensiva), 700 in Romagna (in particolare: 258 Rimini, di cui 39 per terapia intensiva; 41 Riccione; 113 Ravenna, di cui 12 per terapia intensiva a cui si aggiungono ulteriori 8 posti messi a disposizione da Villa Maria Cecilia di Cotignola; 71 Lugo, di cui 10 per terapia intensiva; 89 Forlì, di cui 10 per terapia intensiva; 120 Cesena, di cui 17 per terapia intensiva).

Per quanto riguarda gli ospedali Covid, si conferma su Parma l’attivazione da parte dell’ospedale Piccole Figlie (ad oggi 25 posti letto Covid attivati sui 30 messi a disposizione) e della casa di cura Val Parma Hospital (ad oggi 22 posti letto Covid attivati sui 36 messi a disposizione). Sempre in provincia di Parma sono stati attivati ulteriori 20 posti letto da parte della casa di cura Città di Parma. Per la provincia di Modena è attivo l’Ospedale di Comunità di Fanano, riconvertito a struttura Covid. Già pronti come Covid hospital quello del Delta di Ferrara (92 posti letto aggiuntivi per acuti, 4 subintensivi e 6 intensivi), che si affianca all’hub del Sant’Anna, e – per la Romagna – l’ospedale di Lugo, con 44 posti letto Covid attivati a cui si aggiungerà quello di Riccione che al momento ha attivato 41 posti letto per acuti; entrambi da affiancare agli hub di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.

Sul resto del territorio regionale restano confermate a Piacenza la Casa di Cura Sant’Antonino e il San Giacomo per complessivi 120 posti letto, l’Ospedale di Comunità di Bobbio, Castel San Giovanni e Fiorenzuola; a Parma il padiglione Barbieri e il padiglione 26 dell’ospedale Maggiore (hub), Fidenza e Borgo Taro; a Reggio Emilia, a supportare l’hub Arcispedale Santa Maria Nuova in città, oltre a Guastalla si è aggiunto Scandiano e la struttura Villa Verde con 40 nuovi posti letto; a Modena opera come hub il Policlinico (Baggiovara dà supporto sia per l’area intensiva che per i pazienti in fase acuta) e sono pronti Carpi (dove è già attiva per pazienti Covid anche la Terapia Intensiva con 15 posti letto), Mirandola e Sassuolo; a Bologna, nell’hub del Sant’Orsola, è entrato in funzione il padiglione Covid, il 25, oltre al Bellaria, già Covid hospital che funzionerà come tale anche per l’imolese. Sempre a Bologna, nell’ambito del nuovo accordo con l’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) si sono aggiunte le case di cura Vill’Alba e Villa Erbosa, entrambe dotate di posti letto per la Terapia Intensiva, Villa Laura con 32 nuovi posti letto attivati e il San Giovanni con 52 nuovi posti letto.

Le attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Stamattina all’aeroporto Marconi di Bologna, alla presenza della Guardia di Finanza e del direttore dell’Ufficio regionale Dogane e Monopoli, sono state consegnate all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 80.600 mascherine.

Sono arrivate dal Dipartimento nazionale protezione civile altre 243.000 mascherine Montrasio, 6.800 mascherine ffp2, 22.080 mascherine ffp3 e 2.160 tute.

Dall’inizio dell’emergenza, tra Dipartimento nazionale e donazioni sono pervenute in Emilia-Romagna 528.000 mascherine ffp2, 95.430 ffp3, 12.800 occhiali protettivi, 31.168 tute, 1.618.300 mascherine chirurgiche, 718.00 guanti, 2.600 camici, 3.000 copriscarpe, 2.000 copricapo; le mascherine del tipo Montrasio risultano essere 3.366.000.

Volontariato

Sono stati 685, mai così numerosi, i volontari di protezione civile dell’Emilia-Romagna impegnati giovedì 26 marzo; dall’inizio dell’emergenza, si contano 6.473 giornate.

Le principali attività che li hanno visti impegnati nella giornata di ieri vanno dal supporto alle Ausl nel trasporto degenti con ambulanze (a cura di 218 volontari tra Cri e Anpas); al supporto ai Comuni per le varie attività di assistenza alla popolazione (oltre 400 volontari di tutti i coordinamenti provinciali); alla disinfezione e sanificazione dei mezzi di soccorso (25 volontari tra Parma e Piacenza).

È stata montata una tenda ministeriale pneumatica presso la Caserma dei Carabinieri di Ferrara, per lo svolgimento delle udienze di convalida degli arresti in sicurezza e un’altra tenda ministeriale è stata installata presso l’ospedale Bufalini di Cesena per effettuare i tamponi direttamente dalle macchine.

Drive through

Per accertare la guarigione delle persone già risultate positive, senza scendere dall’auto, sono in corso azioni a San Lazzaro di Savena (Bo), Reggio Emilia, Cesena, Guastalla, Castelnuovo Monti (Re); presto anche a Scandiano, Correggio e Montecchio (Re).

La metodologia ‘drive through’ affianca l’attività dei tamponi a domicilio. Obiettivo: valutare persone clinicamente guarite (prive dei sintomi dell’infezione) che necessitano di effettuare il tampone due volte a distanza di almeno 24 ore uno dall’altro, prima di essere dichiarate guarite a tutti gli effetti.

La prima apertura è avvenuta il 14 marzo a cura dell’Azienda sanitaria di Bologna presso la sede del Dipartimento a San Lazzaro di Savena. A seguire, si stanno diffondendo le postazioni, grazie all’impegno per l’allestimento dei volontari di protezione civile: la struttura di Reggio Emilia è stata attivata nella camera calda del vecchio Pronto Soccorso; a Cesena sono state montate una tenda e un gazebo nel parcheggio dell’Ospedale Bufalini; a Scandiano, Correggio e Montecchio stanno per essere approntate postazioni nelle camere calde dei Pronto Soccorso.

32 i punti triage attivi in regione

Con l’apertura dello spazio di filtraggio davanti all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, sono 32 i punti-triage attivi in Emilia-Romagna (10 davanti alle carceri, 22 davanti agli ospedali): 3 in provincia di Piacenza (Piacenza città, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni); 3 in quella di Parma (Parma città, Vaio di Fidenza e Borgotaro); 3 a Reggio Emilia (Reggio Emilia città, Montecchio e Guastalla); 5 nel modenese (Sassuolo, Vignola, Mirandola, Pavullo e Modena città); 3 nella città metropolitana di Bologna (davanti al Sant’Orsola e al Maggiore, e a Imola); 2 in provincia di Ferrara (Argenta e Cento); 1 in provincia di Forlì-Cesena (Meldola); 1 a Ravenna città); 1 nella Repubblica di San Marino.

Donazioni

Hanno superato i 4 milioni di euro le donazioni per la campagna della Regione “Insieme si può“. Serviranno a completare il piano regionale per triplicare i posti letto di terapia intensiva. Bonaccini: “Un’altra prova di ciò che questa regione sa essere”.

I versamenti vanno effettuati sul seguente Iban: IT69G0200802435000104428964. Causale – Insieme si può: l’Emilia Romagna contro il Coronavirus