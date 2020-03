Si potrebbe parlare di un gesto automatico, quasi involontario: si sale sull’auto, un impulso al cancello elettrico e via, verso il forno e verso l’edicola: un pezzo di pane caldo e un certo numero di pagine di bugie per iniziare la giornata. Manca solo il caffè, ma quello lo si beve in compagnia, seduti a tavola.

Ma questa non è la mia città. O non lo è più. Mi colpisce e stupisce il deserto delle strade: tutte quelle precedenze obbligate (che tanto mi infastidivano), tutte le distrazioni e le incertezze degli “altri” che finivano per innervosirmi ora mi mancano. Perfino lo stop all’incrocio, ora che non scorgo autovetture o ciclomotori alla distanza di parecchie centinaia di metri, mi appare come un avvertimento inutile, superfluo, di altri tempi: sorpasso la fatidica riga bianca quasi irridendola. Un’inutile spreco di vernice bianca. Eppure, quella frenata prudente, quell’arresto obbligato, la breve attesa mentre l’auto sulla sinistra si avvantaggia della precedenza, facevano parte della mia abitudine, del mio vivere quotidiano. Sembra che mi manchi qualcosa.

Mai visto questo lungo tratto di strada completamente deserto: l’accesso alle fabbriche, alle imprese artigiane, agli esercizi commerciali di ogni tipo rendeva questo tratto di via cittadina un esercizio di slalom tra schivate, frenate, attenzioni alle mancate precedenze, colpi di clacson inferociti e frasi irripetibili urlate oltre il vetro abbassato: percorro il lungo tratto di via quasi con timore, il limite di velocità è quello cittadino ma mi accorgo di superare a stento i “quaranta”. Non può essere la mia città. Ah! Ecco finalmente, la, in fondo, un’altra vettura ha svoltato e procede verso di me: anche questa a velocità ridotta mentre la totale assenza di traffico (e di controllo) potrebbe consentire ben altro ritmo. Tra poco saremmo appaiati. Nel breve lasso di tempo che ci affianchiamo, su opposte corsie di marcia, scopriamo, sicuramente entrambi, che ci fissiamo quasi a chiederci “Ma chi è ‘sto qua in mezzo a questo deserto?”. Seguo, sullo specchio retrovisore, l’auto che si allontana dietro di me: anche quello starà pensando quello che penso io? Starà pensando alla strada deserta? Al silenzio rotto solo in parte dal ronzio quasi sommesso del motore dell’auto?

Al semaforo, decisamente rosso, mi arresto. Qualche secondo di attesa, un’attesa inutile, superflua, stupida: chissà perché mi sono fermato se non passa nessuno e se, a lunghezza d’occhio non riesco a scorge traccia di auto, o moto, o bici, o pedoni. Ecco il verde finalmente! Già, prima dicevo finalmente. Ora mi scopro a restare comunque fermo, immobile: “lo stop and go” automatico ha arrestato il motore e sto vivendo in un silenzio irreale. La presenza del vuoto. Posso ancora attendere: nessuno a destra, né a sinistra e dietro il deserto. Lascio il freno e abbasso il pedale della frizione: il motore riprende e riparto. Altro deserto e passo sotto alla linea ferroviaria: ci fosse almeno un treno in transito. Macché! Altro semaforo e questo è verde: sarà fisso sul verde tanto in giro ci sono solo io.

Ecco la mia edicola preferita: un’insegna lampeggiante avverte dell’apertura dell’esercizio: che si siano dimenticati la luce accesa prima di andarsene e chiudere tutto? No! Il vetro della finestrella che scorre e la comparsa del volto sorridente dell’edicolante quasi mi sorprende: un viso conosciuto, sempre presente nel mio inizio di giornata quasi fosse un incontro d’obbligo. Poi i gesti di sempre, quelli di ogni mattina, quando c’è il sole, quando piove o fa freddo: un sorriso, un buon giorno di rito, un pacco di carta stampata che scivola verso di me, due monete che passano di mano. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Ancora un sorriso quasi ci rincresca lasciarci. Mi sembra di rinascere: il gesto abitudinario, di routine , di rito, mi ha fatto comprendere l’importanza racchiusa in un piccolo scambio di gesti, di cortesia.

Un sorriso. Ecco cosa mi manca, ecco cosa voglio, da subito. Voglio la mia città. Con il suo stupido rumore, con le altre auto che mi impediscono di procedere come mi piacerebbe, con i pedoni che improvvisamente scendono ad invadere la sede stradale, con i cani lasciati liberi che se ne infischiano delle regole dell’uomo. Con tutti gli altri uomini, donne, bimbi e ragazzi che non conosco e che non conoscerò mai, con i suoi colori a volte fin troppo invadenti e le forme astruse: i colori, i rumori, le presenze della mia vita. Della mia città. La rivoglio subito, adesso. E devo fare tutto del mio meglio per riaverla, perché senza la mia città non c’è vita.

Un augurio: che tutto ciò che ci sta accadendo a noi e a quelli che non conosceremo mai,a quanti in questo momento sono lontani da noi ma un tutt’uno con la peste che ci ha colpito possa essere davvero utile per farci comprendere l’essenza della vita, i valori che sottovalutiamo ogni giorno, il vero calore senza del quale il resto non ha senso. Voglio la mia città!

(Mauro Magnani)