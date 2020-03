Imola. Il Comune ricorda che, viste le normative statali e regionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, l’accesso ai Servizi per il Cittadino (Sala Giulio Miceti – piazzale Ragazzi del ’99, 3/a , secondo piano) è ammesso tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 unicamente previa prenotazione effettuata tramite posta elettronica o telefono (ricezione telefonate, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30; Telefono 0542.602 215 – serviziperilcittadino@comune.imola.bo.it – PEC demografici@pec.comune.imola.bo.it ). Ricordiamo che le porte a vetri di accesso sono chiuse e saranno aperte solo per fare accedere i cittadini che hanno prenotato l’appuntamento. Le attività di stato civile connesse ai decessi ed i rapporti con le onoranze funebri sono garantiti anche il sabato mattina (dalle ore 9 alle ore 12).

Saranno accettate prenotazioni per pratiche di comprovata urgenza e necessità sia in tema di stato civile sia in materia di certificazioni anagrafiche e carta di identità elettronica (CIE). Si ricorda che è stata prorogata al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ma non ai fini dell’espatrio.

Per informazioni, rivolgersi all’URP (ricezione telefonate, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 – tel. 0542 602215).

Le modalità di fruizione dei Servizi per il Cittadino rientrano nel quadro complessivo di apertura degli uffici comunali, così come stabilito dalla delibera approvata il 16 marzo scorso dal Commissario straordinario al Comune Nicola Izzo che ha previsto l’attivazione del lavoro agile (smart working) per i dipendenti del Comune di Imola, salvaguardando nel contempo la funzionalità delle attività al servizio della Comunità imolese.

La delibera prevede che fino al 3 aprile, salvo eventuale proroga legata all’emanazione di disposizioni nazionali o regionali, è sospesa l’apertura al pubblico degli uffici comunali negli orari pomeridiani (ferma restando la prosecuzione dell’attività lavorativa secondo gli orari di servizio stabiliti per i vari Uffici, che potranno essere interpellati per via telefonica e telematica); che l’apertura al pubblico alla mattina dal lunedì al venerdì è garantita, per tutti gli Uffici comunali, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, disciplinando l’afflusso del pubblico agli uffici comunali unicamente previo appuntamento telefonico o tramite email da prenotare ai numeri ed agli indirizzi email dei singoli Uffici presenti sul sito Internet del Comune di Imola (link: http://www.comune.imola.bo.it/il-comune/struttura-dell-ente/orari-e-recapiti), nel quale il richiedente evidenzia le ragioni di necessità e urgenza della sua richiesta di accesso allo sportello.