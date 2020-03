Una bella e utile idea per cercare di far incontrare risorse professionali e aziende, che in questo momento stanno riorganizzando il lavoro da casa.

L’iniziativa si rivolge alle aziende in cerca di candidati, ma anche agli universitari in cerca di aziende di valore dove spendere le proprie competenze, in un momento in cui le fiere del lavoro sono sospese.

La Digital Recruiting Week vedrà la luce dal 6 al 10 aprile prossimi. Si può definire come una vera e propria fiera del lavoro virtuale. Un’opportunità in cui laureati e laureandi, potranno conoscere le aziende che aderiranno al progetto, e inviare la loro candidatura.

Inoltre sarà l’occasione per costruire un nuovo percorso di orientamento, con un progetto di formazione che verranno proposti per affrontare questo inedito momento che sta vivendo il mondo de lavoro.

Le aziende potranno raccogliere migliaia di curriculum provenienti da tutta Italia, tenere webinar, lanciare challenge sfidanti. E naturalmente, fare colloqui in tempo reale tramite video chiamate, ad un target di candidati qualificati.

Le caratteristiche

Per le aziende che parteciperanno, sarà prevista una promozione dell’evento in tutta Italia e all’estero, oltre ad un sito web personalizzato, una direct mailing e newsletter a laureandi e laureati.

Una campagna video con promo e report dell’evento, ufficio stampa e campagne sponsorizzate Social.

I candidati avranno dunque la possibilità di ottimizzare al meglio i giorni di stallo dovuti alla quarantena, per conoscere nuove realtà aziendali. Al fine sopratutto di poter fare colloqui di lavoro.

Il programma

Il calendario degli eventi sarà inoltre abbinato a ulteriori iniziative a disposizione dei ragazzi che potranno partecipare ogni giorno allo Start Hub Lab, un percorso di formazione che prevede la scoperta delle proprie soft skill, l’imbastimento di un buon curriculum ed un colloquio con un recruiter professionista. Al termine verranno consegnati i certificati di partecipazione.

Inoltre, Start Hub avvia il Charity program – Covid-19: per ogni colloquio che si svolgerà tra le aziende e i partecipanti alla Digital Recruiting Week, Start Hub Consulting devolverà 1 € all’ospedale Sacco di Milano, in prima linea nella lotta al Covid-19.

(a.a.)